Рада безпеки ООН проводить засідання після ударів по Сирії

У штаб-квартирі ООН в Нью-Йорку 14 квітня відбувається екстрене засідання Ради безпеки ООН. Його скликала Росія після ударів США і їхніх союзників по сирійських об’єктах, які використовувалися для виробництва хімічної зброї.

У Міністерстві оборони США заявили, що основними цілями ударів були три об’єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, який був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї, та два інших об’єкти зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса. За словами представників американських військових, удари «успішно влучили в кожну ціль».

Удари по Сирії США і союзники назвали відповіддю на ймовірну хімічну атаку в сирійській Думі 7 квітня, внаслідок якої постраждали сотні людей і відповідальність за яку західні країни покладають на сирійський режим і Росію.

Водночас президент Росії Володимир Путін після завданих 14 квітня ударів звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії. Він назвав ці удари «актом агресії проти суверенної держави». Путін заявив, що удари були завдані по «об'єктах збройних сил і цивільної інфраструктури» Сирії.

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Рада безпеки ООН цього місяця вже обговорювала ситуацію в Сирії, зокрема, ймовірну хімічну атаку сирійської армії в місті Дума. Проте Росія наклала вето на американський проект резолюції Ради безпеки ООН про механізм розслідування цієї атаки.

Росія і представники уряду Асада заперечують застосування хімічної зброї в Думі, називають докази сфабрикованими, а саму атаку – «постановкою».

Вашингтон, Лондон і Париж стверджують, що мають докази того, що відповідальність за хімічну атаку в Думі 7 квітня, внаслідок якої, за даними спостерігачів, постраждали сотні людей, несе режим сирійського президента Башара Асада, і називають метою ракетних ударів по Сирії необхідність перешкодити застосуванню хімічної зброї в майбутньому.

У Думі перебувають експерти Організації із заборони хімічної зброї, які збирають інформацію про можливу хіматаку.

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