Рада безпеки ООН не підтримала пропоновану Росією резолюцію щодо обстрілу Сирії

Рада безпеки ООН не підтримала проект резолюції, підготовлений Росією, щодо обстрілу Сирії з боку США і їхніх союзників – Великої Британії і Франції.

Рішення підтримали посли трьох країн, зокрема Росії, проти виступили – восьмеро, утрималися – четверо. Для ухвалення рішення було потрібно дев'ять голосів.

14 квітня Рада безпеки ООН проводила екстрене засідання, скликане на вимогу Росії після того, як США і союзники завдали удару по сирійських об’єктах, що використовувалися для виробництва хімічної зброї.

У проекті резолюції, поширеному Росією перед засіданням, Москва закликала засудити «агресію» проти Сирії у вигляді військових ударів, здійснених США, Британією і Францією.

Посол США в ООН Ніккі Гейлі на засіданні Ради безпеки заявила, що Сполучені Штати Америки готові знову завдати удару, якщо режим президента Сирії Башара Асада ще раз використає хімічну зброю.

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У Міністерстві оборони США раніше заявили, що основними цілями нічних ударів були три об’єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, який був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї, та два інших об’єкти зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса. За словами представників американських військових, удари «успішно влучили в кожну ціль».

Удари по Сирії США і союзники назвали відповіддю на ймовірну хімічну атаку в сирійській Думі 7 квітня, внаслідок якої постраждали сотні людей і відповідальність за яку західні країни покладають на сирійський режим і Росію.

Водночас президент Росії Володимир Путін після завданих 14 квітня ударів звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії. Він назвав ці удари «актом агресії проти суверенної держави». Путін заявив, що удари були завдані по «об'єктах збройних сил і цивільної інфраструктури» Сирії.

Рада безпеки ООН цього місяця вже обговорювала ситуацію в Сирії, зокрема, ймовірну хімічну атаку сирійської армії в місті Дума. Проте Росія наклала вето на американський проект резолюції Ради безпеки ООН про механізм розслідування цієї атаки.

Росія і представники уряду Асада заперечують застосування хімічної зброї в Думі, називають докази сфабрикованими, а саму атаку – «постановкою».

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