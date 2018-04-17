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17 Квітень 2018, Київ 18:23
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Як санкції впливають на Росію

Як санкції впливають на Росію
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Президент США Дональд Трамп відклав запровадження додаткових економічних санкцій проти Росії. Про це з посиланням на свої джерела повідомило видання The Washington Post. За твердженням газети, Трамп ще недостатньо вивчив нові обмеження. Хоча представниця США в ООН Нікі Гейлі заявляла, що про нові санкції проти Росії через хімічну атаку в Сирії оголосять 16 квітня. Тим часом Держдума Росії у травні розгляне законопроект про санкції вже проти США. Зокрема пропонують призупинити міжнародне співробітництво Росії і російських підприємств зі США та іншими державами в авіабудуванні, ракетній і атомній галузях. Як західні санкції впливають на Росію, про це у програмі «Ваша Свобода» говорили Максим Ялі, експерт-міжнародник; Андреас Умланд, німецький політолог, старший науковий співробітник Інституту Євро-атлантичного співробітництва; Дмитро Некрасов, російський економіст.

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