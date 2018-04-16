Лінкявичус: додаткові санкції проти Росії не виключені

Міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявичус не виключає можливості запровадження нових санкцій Євросоюзу проти Росії або щонайменше продовження нині чинних на рік.

Тиск на Росію має не послаблюватися, а наростати, наголосив міністр.

«Поки немає прогресу щодо «Мінська», додаткові санкції або щонайменше їх продовження на дванадцять, замість шести місяців, справді може бути. Також нам слід виступити проти, так би мовити, олігархів, проти відмивання грошей і схем, за якими підтримуються ті сили, які завдають шкоду в різних регіонах. Ми повинні це розглядати дуже серйозно», – сказав голова зовнішньополітичного відомства Литви 16 квітня в Брюсселі.

Лінкявичус наполягає на необхідності змінити можливості ЄС у протистоянні гібридній агресії, розгорнутій Росією.

«Ми повинні подбати про нашу власну стійкість. Я вважаю, що, наприклад, East StratCom Task Force (Оперативна робоча група ЄС зі стратегічних комунікацій – ред.) повинна бути посилена. Загалом є цілий набір заходів, які ми могли б вживати на тлі цієї ситуації», – сказав литовський дипломат і додав, що для послаблення або зняття санкції з Росії немає жодних підстав.

«Немає для цього ні симптомів, ні сигналів – чи в Україні, чи в Сирії, чи щодо Солсбері. Нелогічно навіть думати про зняття санкцій», – зауважує Лінкявичус.

Європейські дипломати 16 квітня проведуть оцінку принципів відносин ЄС із Росією, одним з яких є повне виконання Мінських угод. Про наміри здійснити цей аналіз на тлі атаки в Солсбері та російської військової підтримки сирійського режиму повідомила високий представник Євросоюзу із закордонних справ Федеріка Моґеріні.