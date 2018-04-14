Сирійські військові заявляють про встановлення контролю над Східною Гутою

Командування сирійської армії оголосило про встановлення повного контролю над Східною Гутою – передмістям Дамаска, що кілька років перебувало під контролем повстанських угруповань. Заяву військових 14 квітня цитує сирійське державне телебачення.

Повідомлення Міністерства оборони Сирії підтвердили і російські військові. Бійці збройного угруповання «Джейш-аль-Іслам» і члени їхніх сімей залишили Думу, яка була останнім контрольованим повстанцями містом Східної Гути, і вирушили на північ країни.

Саме під час штурму Думи 7 квітня з’явилися дані про хімічну атаку, реакцією на яку стали ракетні удари, нанесені в ніч на 14 квітня по цілях у Сирії США, Британією і Францією. Країни Заходу звинувачують режим президента Сирії Башара Асада у використанні хімічної зброї, Дамаск і Москва це заперечують. Повстанці в Думі погодилися залишити місто незабаром після ймовірної хімічної атаки.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: Фоторепортаж: Військова операція союзників у Сирії

До Сирії прибули експерти Організації із заборони хімічної зброї, щоб провести розслідування.

Внаслідок масштабного наступу на Східну Гуту, передмістя сирійської столиці, Дамаска, який сирійські сили за підтримки Росії почали 18 лютого, в регіоні, за даними правозахисників, загинули щонайменше 1700 цивільних людей.

12 квітня Міністерство оборони Росії заявляло, що сирійські урядові війська встановили контроль над містом Дума, останнім містом в анклаві Східна Гута в провінції Дамаск, який утримували повстанці.