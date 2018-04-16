Європейські дипломати обговорять відносини ЄС та Росії на тлі подій у Сирії, Україні та Британії

Європейські дипломати проведуть 16 квітня оцінку принципів відносин ЄС із Росією, одним з яких є повне виконання Мінських угод. Про наміри здійснити цей аналіз на тлі атаки в Солсбері та російської військової підтримки сирійського режиму повідомила високий представник Євросоюзу із закордонних справ Федеріка Моґеріні.

«Ми зосередимося головним чином на перегляді п’яти принципів, якими керується співдружність у відносинах з Росією. Це – керівні принципи наших спільних дій та стосунків щодо цієї країни», – заявила вона перед засіданням Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, яке проходить в Люксембурзі.

Також голови дипломатичних відомств мають намір провести консультації щодо останніх подій в контексті атаки в Солсбері, обговорити наслідки рішення Європейської ради від 22 – 23 березня 2018 року, включно з рішенням про висилку російських дипломатів з країн ЄС та держав, що не входять до цього союзу.

Щодо теми реалізації п’яти керівних принципів відносин між Росією і ЄС, які були ухвалені в березні 2016 року, то вони стосуються:

по-перше, повного виконання Мінських угод як головного підґрунтя будь-якої істотної зміни відносин між ЄС та Москвою;

по-друге, зміцнення відносин з країнами Східного партнерства та іншими країнами-сусідами;

по-третє, зміцнення внутрішньої стійкості Європейського cоюзу, зокрема, в тому, що стосується енергетичної безпеки, гібридних загроз і стратегічних комунікацій;

по-четверте, необхідності вибіркової взаємодії з Росією в зовнішньополітичних питаннях, зокрема, коли йдеться про Іран, процес близькосхідного мирного врегулювання, Сирії, а також КНДР, міграції, боротьби з тероризмом або змін клімату;

п’ятий керівний принцип – готовність ЄС надавати більшу підтримку громадянському суспільству Росії і сприяти й підтримувати контакти між людьми, зокрема, молоддю Росії й Європейського союзу.

Відносини між Євросоюзом та Росією ускладнилися в 2014 році через анексію Криму та роль Москви в збройному конфлікті на Донбасі. Надалі ці відносини погіршувалися, зокрема, внаслідок ролі Росії в підтримці режиму Асада в Сирії, отруєння у Великій Британії колишнього подвійного агента Сергія Скрипаля та його дочки.