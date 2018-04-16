Білий дім: рішення про нові санкції проти Росії ухвалять «у недалекому майбутньому»

Рішення про нові санкції США проти Росії ухвалять «у недалекому майбутньому», заявила речниця Білого дому Сара Сандерс.

«Ми розглядаємо додаткові санкції проти Росії і рішення ухвалять у недалекому майбутньому», – сказала Сандерс.

15 квітня постійний представник США в ООН Ніккі Гейлі повідомила, що міністр фінансів США Стівен Мнучин 16 квітня оголосить про нові санкції проти Росії у відповідь на підтримку Москвою режиму Башара Асада в Сирії.

У ніч на 14 квітня президент США Дональд Трамп заявив про «точні удари» по сирійських військових об’єктах, які використовувалися для виробництва хімічної зброї у відповідь на ймовірне застосування сирійською владою на чолі з Башаром Асадом хімічної зброї проти цивільних людей.

Голова Об’єднаного комітету начальників штабів збройних сил США генерал Джозеф Данфорд заявив, що основними цілями ударів США, Великої Британії і Франції були три об’єкти на заході Сирії: науково-дослідний центр в районі Дамаска, який був центром сирійської хімічної та біологічної програми зброї, та два інших об’єкти зберігання хімічної зброї – на захід від Хомса.

Сирія та Іран назвали напади «грубим порушенням міжнародного права». Міністерство закордонних справ Ірану попередило про «регіональні наслідки».

Президент Росії Володимир Путін після завданих 14 квітня ударів звинуватив США у посиленні гуманітарної катастрофи в Сирії. Він назвав ці удари «актом агресії проти суверенної держави».

Удари по Сирії США і союзники назвали відповіддю на ймовірну хімічну атаку в сирійській Думі 7 квітня, внаслідок якої постраждали сотні людей і відповідальність за яку західні країни покладають на сирійський режим і Росію.

Влада Сирії і її союзниця Москва заперечують ці повідомлення.