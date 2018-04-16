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16 Квітень 2018, Київ 10:19
Новини | Міжнародні

На біржі триває обвал акцій компанії Дерипаски: UC Rusal втрачає ще чверть вартості

Нинішній російський прем’єр Дмитро Медведєв (л) та власник компанії «Русал» Олег Дерипаска відвідують завод у Саяногорську, Росія, 2011 рік

Акції російської алюмінієвої компанії UC Rusal, що потрапила під американські санкції, на торгах 16 квітня продовжують оновлювати історичні мінімуми. Станом на 8:40 за Києвом цінні папери UC Rusal подешевшали на 24% до 1,55 гонконгського долара (це менш як 20 американських центів), свідчать дані Гонконзької біржі.

У перебігу торгів акції російської компанії опустилися до найнижчої вартості з моменту виходу на IPO в 2010 році. Тоді акції UC Rusal розміщувалися по 10,8 гонконгського долара.

Акції російської компанії дешевшають на тлі обіцянок Вашингтона оголосити в понеділок про нові санкції проти Росії. Обмеження стосуватимуться компаній, що займаються поставками до Сирії, відзначила посол США в ООН Ніккі Гейлі.

Міністерство фінансів США внесло UC Rusal і її основного власника Олега Дерипаску до списку санкцій 6 квітня. Санкції передбачають повну ізоляцію компанії від американської фінансової системи, в зв'язку з чим компанія оголосила про можливі технічні дефолти.

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