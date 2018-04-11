Корпоративні сайти російських мільярдів перестали працювати після санкцій США

Через незрозумілі причини перестали працювати веб-сайти кількох російських компаній, на які була орієнтована нова хвиля санкцій США. Це сталося після оголошення Вашингтоном про наміри здійснити каральні заходи.

З метою покарати Росію за її «злочинну діяльність по всьому світу», Вашингтон запровадив санкції щодо кількох десятків компаній та осіб. Серед них – російські магнати Олег Дерипаска та Віктор Вексельберг.

Після оголошення про заморожування активів та фінансові обмеження Міністерством фінансів США від 6 квітня, компанії Дерипаски та Вексельберга зазнали удару, так само, як і інші російські компанії та російський рубль.

Російський новинний портал «Агенство Москва» 10 квітня повідомив, що веб-сайти конгломерату Дерипаски Basic Element та інвестиційного інструменту Вексельберга, Renova Group, були недоступними.

Веб-сайт Basic Element перестав працювати 11 квітня, тоді як у Renova лише з’явилося повідомлення про те, що сайт перебуває на стадії розробки.

Повідомлялося, що веб-сайт алюмінієвого гіганта Дерипаски «Русал» також став недоступним 10 квітня. Наступного дня він знову почав працювати, однак спрямовував відвідувачив виключно на сторінку з інформацією для інвесторів. Спроби отримати доступ до інших сторінок сайту призвели до переадресації на те ж саме посилання.

Тим часом веб-сайти інших компаній Дерипаски, які постраждали від санкцій США, 11 квітня взагалі не завантажувалися. Серед них – En+ Group, що керує активами мільярдера, корпорація «Русские машины», ЕвроСибЕнерго, і АгроХолдинг «Кубань».

Одразу не було зрозуміло, чи робота цих веб-сайтів була пов’язана із запровадженням нових санкцій США, які були націлені на цілу низку російських чиновників безпеки, політиків та бізнесменів, яких Вашингтон тісно пов’язує з президентом Росії Володимиром Путіним.

Лише одна компанія відповіла на запит на коментар Радіо Свобода.

Олексій Садиков, речник компанії Basic Element, в електронному листі повідомив, що компанія не надає коментарі стосовно цієї теми.

Санкції міністерства фінансів США, які Росія назвала «неприйнятними», широко забороняють «особам США» мати справу з переліченими особами та компаніями. Більш того, особи не з США, можуть також потрапити під санкції у разі, якщо вони «завідомо полегшуватимуть проведення значних транзакцій для або від імені фізичних або юридичних осіб», яким у цьому було відмовлено.

З усіх вищезазначених веб-сайтів, пов’язаних із Дерипаскою та Вексельбергом, лише два зареєстровані в Росії, відповідно до IP-геолокації.

Веб-сайт Agroholding Kuban має хостінг у Німеччині, а En+ Group в Британії. Британська хостінгова компанія TalkTalk не відповіла на запит про коментар. Німецька хостінгова компанія Hetzner Online, тим часом, сказала, що не може надавати третім сторонам інформацію щодо своїх клієнтів.

Згідно із даними інтернет-архіву, веб-сайт Renova ще працював 5 квітня. А повідомлення про те, що сайт перебуває на стадії розробки, з’явилося наступного дня – саме тоді, коли були оголошені нові санкції США.