Нацрада призначила позапланову перевірку «Інтера»

Національна рада з питань телебачення і радіомовлення призначила позапланову перевірку телеканалу «Інтер» після моніторингу ефіру за 9 травня.

Як повідомляє прес-служба регулятора, в численних листах до Нацради, зокрема, у зверненні департаменту захисту національної державності Служби безпеки України, у скаргах громадян, а також у заяві однієї з політичних партій йдеться про те, що зміст передачі телеканалу «Інтер», а саме концерту «Перемога. Одна на всіх», принижує гідність громадян країни, розпалює ворожнечу і закликає до підриву цілісності держави.

Національна рада вирішила перевірити телеканал на дотримання вимог закону.

9 травня націоналістичні організації пікетували будівлю телеканалу «Інтер» у Києві, звинувачуючи телеканал в антиукраїнській позиції. Пікетувальники обклеїли будівлю телеканалу наліпками з написами «Інтер» буде наш» і «Зробимо «Інтер» українським». Біля будівлі запалювали димові шашки.

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Обурення протестувальників викликав концерт до Дня перемоги на нацизмом у Другій світовій війні, показаний телеканалом, під час якого ведучі заявляли про необхідність «не дозволити» перейменування вулиць в Україні «іменами фашистських злочинців».