«Інтер» і пропаганда на користь Росії (огляд преси)

Телеканал «Інтер» героїв України називає фашистськими злочинцями, зазначає«Газета по-українськи». Держава мала б жорстко карати за пропаганду на користь ворога. Правоохоронці повинні зайнятися джерелами фінансування таких медіа, наголошує видання. Почасти їхніми формальними власниками є підставні особи, які освоюють гроші російського «Газпрому», тобто Кремля. Натомість влада доволі лояльно ставиться до «Інтера». Подібне ставлення, на думку газетярів, – результат домовленостей з президентом Петром Порошенком. Дивно, що глава держави і його оточення не до кінця усвідомлюють, наскільки небезпечною є робота ворожої пропаганди на території України. Можна скільки завгодно озброюватися, мати натовські технології, але якщо Київ програє інформаційну битву – літаки, ракети і танки нічого не вартуватимуть. Основне – це битва за свідомість, світогляд, настрій та емоції українців, переконує газета.

Українцям потрібні не нові, а інші політики, переконують експерти газети «День». Проблема не в нових обличчях, а в новій якості політики. Починаючи з двохтисячних, усі результати парламентських виборів це засвідчували. Так, скажімо, 2000 року «Свобода» увійшла до парламенту під виглядом нових, а наступні вибори програла, коли середній клас зрозумів, що вони не є інакшими, наголошує видання. Та ж історія з «УДАРом», і тепер, вочевидь, її повторить «Самопоміч», – прогнозують експерти. Середній клас – у пошуку представника своїх інтересів, який вибудовуватиме з ним відносини, а не політику одноразових транзакцій. Тож ті, хто буде спроможний продемонструвати конкретними результатами свою інакшість, і стануть новими лідерами. Таким чином, на зміну телевізійно-проектній політиці одноразових транзакцій, де на суспільний запит постійно створюють нові політичні проекти, прийде політика сталих клієнтоорієнтованих відносин між виборцем та партіями, наголошує «День».

Основна проблема українського політикуму – тотальна незрілість. Так експерт «Газети по-українськи» коментує заклик народного депутата Мустафи Найєма карати хамів на автошляхах самостійно. Це позиція людини, яка не думає про наслідки своїх слів. Із точки зору пацанських понять – він красень, зазначає газета. Але на практиці його поради не принесуть нічого, крім проблем, переконують експерти. Адже на виклик народного депутата Найєма за 10 хвилин приїхали три екіпажі поліції і дві «швидкі». А після дзвінка більшості українців такої оперативності від поліції чекати не варто. Перш ніж закликати громадян класти своє здоров’я на вівтар справедливості, депутат Найєм краще протиснув би у Верховній Раді закон про посилення відповідальності за хуліганство. Адже політики не мають бездумно посилати громадян у бій, не подбавши про їхній захист. Потрібні професійна поліція, справедливий суд, хороша медицину. Публічній людині треба бути не лише яскравою, а й відповідальною, наголошує експерт «Газети по-українськи».

Газета «Голос України» нагадує, що влітку-восени 1618 року українські козаки під командою гетьмана Петра Сагайдачного у складі військ Речі Посполитої здійснили вдалий похід у Московське царство та ледве не захопили його столицю. Докладніше про ті події в парламентській газеті розповідає доктор історичних наук Тарас Чухліб.