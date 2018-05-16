«Російська пропаганда ховається за свободу слова» – Єрмохін

Агенція «РИА Новости Украина», українське відділення російської державної агенції новин «РИА Новости», – це один з елементів інформаційної інфраструктури, яку вибудувала Росія в рамках інформаційної гібридної війни, каже політолог Олександр Курбан. Затримання керівника агенції Кирила Вишинського, на думку інформаційного волонтера Олега Єрмохіна, показує, що в Україні є повільний рух в боротьбі з пропагандою Кремля. Незалежний медіа-експерт Сергій Рачинський переконаний, що пропаганді можна протистояти тільки якісною журналістикою. А вона в Україні, вважає експерт, «серйозно здає позиції».

Служба безпеки України повідомила, що спільно з прокуратурою Автономної Республіки Крим розкрила діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Росії. Які, згідно з повідомленням, використовувались країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України. Співробітники СБУ провели низку обшуків в офісі та помешканнях журналістів агенції «РИА Новости Украина». Її керівнику Кирилу Вишинському оголосили про підозру в державній зраді.

Політолог, політтехнолог Олександр Курбан каже, що «РИА Новости Украина» – це один з елементів інформаційної інфраструктури, яку вибудувала Росія в рамках інформаційної гібридної війни.

За попередніми підрахунками, Росія щорічно протягом останніх кількох років витрачала на інформаційну війну 3,5-4 мільярди доларів

«За попередніми підрахунками, Росія щорічно протягом останніх кількох років витрачала на інформаційну війну 3,5-4 мільярди доларів. Це йшло на створення інформаційних ресурсів, на покупку матеріалів, на промоцію інформації і таке інше. Робота велася системна», – розповідає Курбан в ефірі Радіо Свобода.

Специфіка сучасної гібридної війни, за словами експерта, полягає в безадресності і складності встановлення авторства певних інформаційних атак. Агресора дуже складно ідентифікувати, наголошує він, тому що законодавство України та інших країн світу поки ще не має дієвих механізмів для цього.

Поки що немає дієвих механізмів захисту від гібридної агресії

«Багато країн Європи, зокрема країни східної Балтії регулярно проводять цивільно-військові поліцейські навчання щодо відбиття гібридної агресії. І в переважній більшості випадків такі навчання закінчуються програшем сторони, яка захищається, бо поки що немає дієвих механізмів захисту від гібридної агресії, перш за все, на нормативно правовому полі, бо людство ще не стикалося з такими агресіями саме в такому масштабі», – зазначає Курбан.

Втім, підкреслює експерт, зміни в Україні відбуваються, хоч і не дуже швидко.

Погоджується з тим, що українці повільно вчаться боротися з російською пропагандою, і інформаційний волонтер Олег Єрмохін.

«Я бачу зрушення, які відбуваються, – це і арешт пана Вишинського, це і журналістика, яка протидіє російській пропаганді. Ми це бачимо вже і на телеканалах, є і на радіостанціях певні передачі. Україна рухається, але повільно. Тому що ми до цього не були готові. А Росія готувалася вже довго», – відзначає Єрмохін.

Якщо хочете перемогти країну, то треба її загнати в депресію – Курбан

В інформаційно-психологічній війні не обов’язково «атакувати в лоб», зазначає Курбан. Він розповідає, що можна викликати страх, незадоволення, будь-які негативні емоції, не говорячи при цьому прямо та не порушуючи законодавство.

«Одна із ознак інформаційної атаки – це зміна емоційного стану конкретної людини або певної групи людей, або населення цілої країни. Якщо хочете перемогти країну, то треба її загнати в депресію, треба викликати в неї невпевненість, треба викликати в неї страх. А після цього приходять «зелені чоловічки», після цього приходить кадрова армія, після цього приходить агресор – і все відбувається начебто логічно», – інформує Курбан.

Будь-якій військовій агресії передує психологічна, інформаційна агресія, наголошує експерт.

Нам не пощастило стати сьогодні полігоном, на якому відпрацьовуються новітні інформаційно-психологічні технології ведення війни, яка називається гібридною

«Саме це ми спостерігаємо на території України. Нам не пощастило стати сьогодні полігоном, на якому відпрацьовуються новітні інформаційно-психологічні технології ведення війни, яка називається гібридною», – каже Курбан.

І додає: ринок українських ЗМІ дуже специфічний та хиткий, тому важко чітко простежити, працюють певні засоби масової інформації на Україну чи проти.

Інформаційна війна або затихає, або роздмухується​ – Курбан

Навіть після закінчення гарячої фази протистояння з Росією, процес очищення українського інформаційного простору буде продовжуватися, переконаний Курбан.

«Інформаційна війна ніколи не починається і ніколи не закінчується. Вона або затихає, або роздмухується. Гібридна агресія з боку Росії проти України почалася буквально через пару годин після того, як Україна підписала декларацію про незалежність», – розповідає політолог.

За найоптимістичнішими прогнозами експерта, очищення інформаційного простору України триватиме ще щонайменше 5-6 років.

Курбан запевняє, що Україна зараз перебуває в стані трансформації від тоталітарної інформаційної моделі до західної, яка передбачає свободу слова.

«Чим швидше ми перебудуємося на нову модель, тим простіше нам буде працювати, тим простіше нам буде спростовувати інформаційні атаки», – сподівається Курбан.

Експерт переконаний, що тільки після переходу на нову інформаційну модель потрібно зафіксувати її законами.

Немає впливу на телеканал «Інтер», тому що номінально він законів не порушує – Єрмохін

Єрмохін наголошує на тому, що Україна повинна діяти на законних засадах, тому вже зараз потрібно розробляти певні закони, а не чекати завершення трансформації українського інформаційного простору.

«На мій погляд, має бути ухвалений якийсь закон, на кшталт «Про протидію кремлівській пропаганді». Принаймні ми повинні розуміти, що є пропагандою, а що ні. Як приклад, телеканал «Інтер», де котрий рік поспіль йде реклама так званої акції «Безсмертного полку». Люди розуміють, що це пропаганда, але протидіяти ми цьому не можемо. Бо це не заборонено. Зараз немає впливу на телеканал «Інтер», тому що номінально він законів не порушує», – розповідає Єрмохін.

Він підкреслює, що оскільки в Україні немає необхідного законодавства, «російська пропаганда ховається за свободу слова».

Українська журналістика серйозно здає позиції – Рачинський

Незалежний медіа-експерт Сергій Рачинський вважає, що боротьба з російською пропагандою – це не справа СБУ.

Пропаганді можна протистояти тільки одним способом – витісняти її з інформаційного простору журналістикою, тобто якісними медіа

«Пропаганді можна протистояти тільки одним способом – витісняти її з інформаційного простору журналістикою, тобто якісними медіа. Ось і все. Чи перемагає пропаганда, будь–яка, українська, російська, європейська, американська, чи не перемагає, залежить від того, наскільки в нашому інформаційному споживанні місце займає пропаганда або якісна журналістика. Українська журналістика серйозно здає позиції. Немає економіки – немає журналістики (тут прямий зв’язок). СБУ не має до цього жодного стосунку».

Єрмохін також вважає, що якісна журналістика не дозволила б настільки ефективно Росії проводити пропаганду на території України. Але її, за словами експерта, досить мало. А СБУ, зазначає інформаційний волонтер, повинна розслідувати злочини проти держави.

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