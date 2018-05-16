США розуміють стурбованість України російською пропагандою – Науерт про «РИА Новости Украина»

Сполучені Штати закликають владу України діяти в законний спосіб під обшуків у засобах інформації і водночас розуміють стурбованість країн світу «інтенсивною пропагандою» з боку Росії. Про це 15 травня заявила речниця Держдепартаменту США Гізер Науерт, коментуючи обшуки в офісі і в журналістів «РИА Новости Украина».

«Арешти журналістів або обшуки в засобах інформації, якщо це відбувається, мають робитися відповідно до закону. Це те, що передбачає міжнародне право в галузі прав людини», – вказала речниця.

«Ми розуміємо, що Україна, як і багато інших країн, стурбована інтенсивною пропагандою. Ми розмовляємо з багатьма нашими союзниками та партнерами за кордоном, вони стали жертвами та розуміють вплив і охоплення російської пропаганди. Тож ми розуміємо, що це викликає занепокоєння в Україні», – додала Науерт.

Раніше 15 травня представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через події в Києві. Він зауважив, що «боротьба з пропагандою не повинна суперечити міжнародним стандартам і не повинна представляти собою непропорційне втручання у діяльність засобів масової інформації».

Зранку 15 травня Служба безпеки України провела обшуки в офісі «РИА Новости-Украина». Речниця СБУ Олена Гітлянська повідомила про затримання керівника агенції Кирила Вишинського, згодом йому оголосили підозру в державній зраді.

Читайте також: СБУ: у справі «РИА Новости Украина» провели 5 обшуків

В СБУ повідомили, що розкрили діяльність мережі медіаструктур, підконтрольних Росії, які «використовувалися країною-агресором у рамках гібридної інформаційної війни проти України».

«РИА Новости Украина», яке є відділенням російської державної новинної агенції «РИА Новости», працює в Україні щонайменше шість років.