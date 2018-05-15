Росія направила українському МЗС ноту через обшуки і затримання в «РИА Новости»

Посольство Росії направило Міністерству закордонних справ України ноту протесту у зв’язку зі слідчими діями, які українська Служба безпеки проводила в офісі «РИА Новости Украина», українського відділення російської державної агенції новин «РИА Новости».

«Посольство з обуренням констатує, що незважаючи на наші неодноразові вимоги припинити систематичне застосування сили проти журналістів, які працюють в російських інформаційних агентствах, українська сторона в порушення своїх міжнародних зобов’язань і внутрішнього законодавства наполегливо продовжує обмежувати свободу слова, перешкоджати журналістській діяльності, публічному висловленню поглядів і переконань, влаштовувати репресії проти кореспондентів», – йдеться в заяві.

У російському посольстві закликали українську владу звільнити затриманого керівника агенції Кирила Вишинського і «розслідувати обставини того, що сталося».

Раніше в СБУ повідомили про п’ять обшуків, проведених у справі «РИА Новости» і затримання його керівника Вишинського.

Кримінальне провадження розслідується за статтею «державна зрада».

Від 2014 року СБУ видворила з України цілу низку журналістів, головно з Росії, за «діяльність, що суперечить інтересам України». Це викликало критику деяких правозахисних і журналістських організацій.