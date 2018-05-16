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16 Травень 2018, Київ 14:40
Новини | Політика

Херсонський суд 17 травня розгляне запобіжний захід голові «РИА Новости Украина»

Кирило Вишинський

Затриманого напередодні керівника інформаційного агентства «РИА Новости Украина», відділення російського державного новинного агентства «РИА Новости», Кирила Вишинського перевезли з Києва до Херсона.

У Херсоні Вишинському 17 травня визначать запобіжний захід. Там розташований офіс прокуратури Автономної Республіки Крим, яка веде його справу.

Вишинському, який має громадянство і України, і Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним.

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За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали у Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – на підтримку угруповань «ДНР» і «ЛНР» та щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро. Гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Раніше за висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об’єктивне висвітлення подій у Криму».

Представник Держдепартаменту США Гезер Науерт, коментуючи обшуки в офісі і в журналістів «РИА Новости Украина», зазначила, що у Вашингтоні розуміють стурбованість Києва російською пропагандою, але закликають українську владу діяти в рамках закону.

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір зазначив, що «боротьба з пропагандою не повинна суперечити міжнародним стандартам в галузі прав людини та представляти собою непропорційне втручання в діяльність засобів масової інформації».

Засудили обшуки і затримання також і представники влади Росії.

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