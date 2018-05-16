CPJ закликає Київ оприлюднити докази в справі керівника «РИА Новости Украина»

Комітет захисту журналістів (CPJ) закликає українську владу оприлюднити звинувачення й докази в провадженні щодо керівника інформаційного агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського.

«Ми закликаємо українську владу розкрити звинувачення та докази проти Вишинського або негайно звільнити його. Ми також закликаємо українську владу припинити переслідування та перешкоджання діяльності російських ЗМІ в Україні. Криміналізація альтернативних новин та поглядів не має місця в демократичній Україні», – заявила 15 травня координатор програми CPJ у Європі і Центальній Азії Ніна Огнянова.

Вишинського затримали 15 травня, йому інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Журналісту загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. 17 травня Вишинському мають обрати запобіжний захід.

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За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали у Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – на підтримку угруповань «ДНР» і «ЛНР» та щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро. Гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Раніше за висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об’єктивне висвітлення подій у Криму».

Представник Держдепартаменту США Гезер Науерт, коментуючи обшуки в офісі і в журналістів «РИА Новости Украина», зазначила, що у Вашингтоні розуміють стурбованість Києва російською пропагандою, але закликають українську владу діяти в рамках закону.

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір зазначив, що «боротьба з пропагандою не повинна суперечити міжнародним стандартам в галузі прав людини та представляти собою непропорційне втручання в діяльність засобів масової інформації».

Засудили обшуки і затримання також і представники влади Росії.