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17 Травень 2018, Київ 13:34
Новини | Події

Суд у Херсоні обирає запобіжний захід керівникові «РИА Новости Украина»

Кирило Вишинський (другий зліва) у залі Херсонського міського суду, 17 травня 2018 року

Херсонський міський суд 17 травня обирає запобіжний захід керівникові інформаційного агентства «РИА Новости Украина» Кирилу Вишинському, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

16 травня його перевезли з Києва до Херсона. Там розташований офіс прокуратури Автономної Республіки Крим, яка веде його справу.

Вишинському, який має громадянство і України, і Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали у Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – на підтримку угруповань «ДНР» і «ЛНР» та щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро. Гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

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Раніше за висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об’єктивне висвітлення подій у Криму».

Представник Держдепартаменту США Гезер Науерт, коментуючи обшуки в офісі і в журналістів «РИА Новости Украина», зазначила, що у Вашингтоні розуміють стурбованість Києва російською пропагандою, але закликають українську владу діяти в рамках закону.

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір зазначив, що «боротьба з пропагандою не повинна суперечити міжнародним стандартам в галузі прав людини та представляти собою непропорційне втручання в діяльність засобів масової інформації».

Засудили обшуки і затримання представники влади Росії.

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