Геращенко розкритикувала заяву ОБСЄ на обшуки в «РИА Новости-Украина»

Перший віце-спікер Ірина Геращенко висловила жаль через те, що реальним порушенням прав журналістів в Україні не надається належної уваги. Таким чином, вона відреагувала на занепокоєння ОБСЄ через проведені напередодні обшуки в офісі і в журналістів «РИА Новости-Украина».

«На жаль, ми не чуємо заяви відносно долі журналіста Станіслава Асєєва, якого вже рік утримують в окупованому Донецьку; Романа Сущенка, якого незаконно утримують в Росії», – заявила Геращенко і закликала ОБСЄ, представників інших міжнародних організацій і НСЖУ надати належну оцінку порушенням прав журналістів, які сталися протягом 2014-2018 років на Донбасі, в Криму і в Росії.

15 травня Служба безпеки України проводила обшуки в офісі «РИА Новости-Украина», у ході цих слідчих дій силовики затримали керівника інформаційного агентства Кирила Вишинського.

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір висловив занепокоєння через обшуки в «РИА Новости-Украина». Він зауважив, що «боротьба з пропагандою не повинна суперечити міжнародним стандартам і не повинна представляти собою непропорційне втручання у діяльність засобів масової інформації».

Вишинському інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним. 17 травня Вишинському мають обрати запобіжний захід.

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За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали у Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – на підтримку угруповань «ДНР» і «ЛНР» та щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро. Гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Представник Держдепартаменту США Гезер Науерт, коментуючи обшуки в офісі і в журналістів «РИА Новости Украина», зазначила, що у Вашингтоні розуміють стурбованість Києва російською пропагандою, але закликають українську владу діяти в рамках закону. Засудили обшуки і затримання також і представники влади Росії.