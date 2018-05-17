У Херсоні оберуть запобіжний захід керівникові «РИА Новости Украина»

Херсонський міський суд розпочне обрання запобіжного заходу керівникові інформаційного агентства «РИА Новости Украина» Кирилу Вишинському 17 травня об 11:30. Про це повідомила речниця генерального прокурора України Лариса Сарган.

16 травня Вишинського перевезли з Києва до Херсона. Там розташований офіс прокуратури Автономної Республіки Крим, яка веде його справу.

Вишинському, який має громадянство і України, і Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним.

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За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали у Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – на підтримку угруповань «ДНР» і «ЛНР» та щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро. Гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Раніше за висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об’єктивне висвітлення подій у Криму».

Представник Держдепартаменту США Гезер Науерт, коментуючи обшуки в офісі і в журналістів «РИА Новости Украина», зазначила, що у Вашингтоні розуміють стурбованість Києва російською пропагандою, але закликають українську владу діяти в рамках закону.

Представник ОБСЄ зі свободи ЗМІ Арлем Дезір зазначив, що «боротьба з пропагандою не повинна суперечити міжнародним стандартам в галузі прав людини та представляти собою непропорційне втручання в діяльність засобів масової інформації».

Засудили обшуки і затримання представники влади Росії.