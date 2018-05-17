МЗС Росії вимагає звільнити заарештованого керівника «РИА Новости Украина»

Міністерство закордонних справ Росії вимагає від України звільнити керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, якого 17 травня суд у Херсоні заарештував на два місяці.

«У Росії рішуче засуджують подібні репресивні дії щодо журналіста, який завжди чесно і сумлінно виконував свій професійний обов'язок. Розцінюємо це як кричуще свавілля, наступ на свободу слова і спробу київського режиму силовими методами задушити будь-які прояви об'єктивності і неупередженого погляду на події, що відбуваються в країні», – заявили в МЗС Росії.

17 травня Херсонський міський суд заарештував керівника «РИА Новости Украина» до 13 липня без права застави.

Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

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Раніше через висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об'єктивне висвітлення подій в Криму».

Представник Держдепартаменту США Гезер Науерт, коментуючи обшуки і затримання, зазначила, що у Вашингтоні розуміють стурбованість Києва російською пропагандою, але закликають українську владу діяти в рамках закону.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір зазначив, що «боротьба з пропагандою не повинна суперечити міжнародним стандартам в галузі прав людини та представляти собою непропорційне втручання в діяльність засобів масової інформації».