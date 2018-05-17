Доступність посилання

logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
17 Травень 2018, Київ 22:55
Новини | Політика

МЗС Росії вимагає звільнити заарештованого керівника «РИА Новости Украина»

Херсонський міський суд заарештував керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського до 13 липня без права застави

Міністерство закордонних справ Росії вимагає від України звільнити керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, якого 17 травня суд у Херсоні заарештував на два місяці.

«У Росії рішуче засуджують подібні репресивні дії щодо журналіста, який завжди чесно і сумлінно виконував свій професійний обов'язок. Розцінюємо це як кричуще свавілля, наступ на свободу слова і спробу київського режиму силовими методами задушити будь-які прояви об'єктивності і неупередженого погляду на події, що відбуваються в країні», – заявили в МЗС Росії.

17 травня Херсонський міський суд заарештував керівника «РИА Новости Украина» до 13 липня без права застави.

Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

Читайте також: CPJ закликає Київ оприлюднити докази в справі керівника «РИА Новости Украина»

Раніше через висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об'єктивне висвітлення подій в Криму».

Представник Держдепартаменту США Гезер Науерт, коментуючи обшуки і затримання, зазначила, що у Вашингтоні розуміють стурбованість Києва російською пропагандою, але закликають українську владу діяти в рамках закону.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір зазначив, що «боротьба з пропагандою не повинна суперечити міжнародним стандартам в галузі прав людини та представляти собою непропорційне втручання в діяльність засобів масової інформації».

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG