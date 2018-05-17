Суд заарештував керівника «РИА Новости Украина»

Херсонський міський суд заарештував на два місяці без права застави керівника інформаційного агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, передає кореспондент Радіо Свобода.

Згідно з рішенням суду, Вишинський перебуватиме під вартою до 13 липня. Захист має намір подати апеляцію.

Адвокати просили обрати йому запобіжний захід, не пов’язаний з арештом, наприклад, цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

Суддя пояснив рішення, що підозрюваний, крім українського, має ще й російський паспорт і тому може переховуватися від слідства. Засідання тривало п'ять з половиною годин.

Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

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Раніше через висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об'єктивне висвітлення подій в Криму».

Представник Держдепартаменту США Гезер Науерт, коментуючи обшуки і затримання, зазначила, що у Вашингтоні розуміють стурбованість Києва російською пропагандою, але закликають українську владу діяти в рамках закону.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір зазначив, що «боротьба з пропагандою не повинна суперечити міжнародним стандартам в галузі прав людини та представляти собою непропорційне втручання в діяльність засобів масової інформації».

Обшуки і затримання засудила російська влада.