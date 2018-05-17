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17 Травень 2018, Київ 18:14
Новини | Події

Суд заарештував керівника «РИА Новости Украина»

Керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського заарештували до 13 липня

Херсонський міський суд заарештував на два місяці без права застави керівника інформаційного агентства «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, якого підозрюють у державній зраді, передає кореспондент Радіо Свобода.

Згідно з рішенням суду, Вишинський перебуватиме під вартою до 13 липня. Захист має намір подати апеляцію.

Адвокати просили обрати йому запобіжний захід, не пов’язаний з арештом, наприклад, цілодобовий домашній арешт з носінням електронного браслета.

Суддя пояснив рішення, що підозрюваний, крім українського, має ще й російський паспорт і тому може переховуватися від слідства. Засідання тривало п'ять з половиною годин.

Затриманому 15 травня в Києві Вишинському, який має громадянство України й Росії, інкримінують державну зраду і проведення підривної інформаційної діяльності проти України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі в разі визнання винним.

За даними Служби безпеки України, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – для підтримки угруповань «ДНР» і «ЛНР». Він щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро, гроші для цього, як заявили в СБУ, надходили з Росії через Сербію.

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Раніше через висвітлення діяльності підтримуваних Росією бойовиків на Донбасі Вишинський був внесений в базу українського сайту «Миротворець», а в 2014 році після анексії Криму журналіста нагородили в Росії медаллю «за об'єктивне висвітлення подій в Криму».

Представник Держдепартаменту США Гезер Науерт, коментуючи обшуки і затримання, зазначила, що у Вашингтоні розуміють стурбованість Києва російською пропагандою, але закликають українську владу діяти в рамках закону.

Представник ОБСЄ з питань свободи ЗМІ Арлем Дезір зазначив, що «боротьба з пропагандою не повинна суперечити міжнародним стандартам в галузі прав людини та представляти собою непропорційне втручання в діяльність засобів масової інформації».

Обшуки і затримання засудила російська влада.

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