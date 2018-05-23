Посольство США висловлює підтримку Сенцову

Посольство США в Україні висловлює підтримку утримуваному в Росії українському режисерові Олегу Сенцову.

«З 2014 року Росія тримає в ув'язненні за безпідставними обвинуваченнями Олега Сенцова, українського режисера і активіста. 14 травня він оголосив голодування, вимагаючи звільнення всіх українських політв’язнів. Ми разом з Олегом! #FreeSentov», – йдеться в повідомленні посольства в twitter.

16 травня адвокат повідомив, що 14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив, що або він загине, або його вимоги почнуть виконувати. За словами адвоката, власного звільнення він не вимагає.

Читайте також: «Він піде до кінця»: Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування

Сенцова утримують у колонії в Лабитнангі – місті в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, розташованому північніше Північного полярного кола.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

Сенцов і Кольченко визнані правозахисним рухом «Меморіал» політичними в’язнями.