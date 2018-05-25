Чому президент Франції Емманюель Макрон бере участь в економічному форумі у Санкт-Петербурзі? Які новій компроміси мав на увазі Макрон, коли говорив з президентом Росії Володимиром Путіним про Донбас? Чи вплине ця зустріч на долю когось з українських політичних в’язнів у Росії? Про це говоримо у програмі «Ваша Свобода» з кореспондентом інформагенції УНІАН у Росії Романом Цимбалюком, надзвичайним і повноважним послом Маркіяном Лубківським та кореспондентом журналу «Український тиждень» у Парижі Аллою Лазаревою.

Ведучий: Віталій Портников