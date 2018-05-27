Акції на підтримку політв’язнів: у Запоріжжі читали п’єсу про «групу Сенцова», у Миколаєві провели флешмоб

Експериментальний театр «Запорізька нова драма» і активісти Amnesty International 26 травня влаштували читку п'єси «Заручини» про суд над Олегом Сенцовим і Олександром Кольченко. Про це повідомляє кореспондент проекту Радіо Свобода Крим.Реалії.

Раніше п’єсу «Заручини», авторства покійного російського драматурга, директорки «Театру.doc» Олени Греміної, читали 18 травня під російським посольством у Києві.

«П'єса «Заручини» називається так, тому що це не має ніякого стосунку до її змісту: її назвали так, щоб російські спецслужби учергове не прийшли в театр, щоб відразу не зрозуміли, що п'єса, присвячена Сенцову. Текст повністю заснований на документальних матеріалах, свідченнях вусуді », – розповіла організатор акції у Запоріжжі, драматург Анастасія Косодій.

Під час акції її учасники написали листи підтримки Олегу Сенцову, які планують переслати кінорежисерові в колонію.

Окрім того, у соцмережах також повідомляють про флешмоб Миколаєві у на підтримку затриманих та ув’язнених з політичних мотивів українців у Росії.

​16 травня 2018 року адвокат Сенцова повідомив, що його підзахисний оголосив безстрокове голодування. У такий спосіб Олег Сенцов вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

На підтримку Сенцова в Україні увесь цей час відбуваються акції. 22 травня, зокрема, правозахисники і митці пікетували Адміністрацію президента з вимогою вжити заходів для його звільнення і прозоро звітувати про роботу щодо звільнення політвязнів, а в ніч на 26 травня провели під російським посольством FreeSentsov Night.

ФОТОГАЛЕРЕЯ: FreeSentsov Night у Києві – фото

На 1 і 2 червня запланована під час футбольного чемпіонату глобальна акція на його підтримку.

Затриманий разом із Олегом Сенцовим Олександр Кольченко заявив, що, ймовірно, також оголосить голодування з вимогою звільнення політв’язнів. Його адвокат Світлана Сидоркіна говорить про величезну небезпеку у такому разі для здоров’я кримчанина, оскільки його вага і зараз є меншою за норму.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців.