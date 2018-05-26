До Меркель звернулися із закликом врятувати Олега Сенцова

Понад 300 діячів культури і публічних інтелектуалів із України, Німеччини, Росії та інших країн підписали відкритий лист до канцлера Німеччини Анґели Меркель і міністра закордонних справ Німеччини Гайко Мааса із закликом зробити все можливе для порятунку українського режисера Олега Сенцова, який оголосив голодування у російській тюрмі. Про це 26 травня поінформувало видання Colta.ru.

Лист, мовиться в повідомленні, зокрема, підписали два лауреати Нобелівської премії, депутати Європарламенту та Бундестагу, а також режисери, письменники, університетські викладачі, правозахисники, в тому числі український письменник Юрій Андрухович, український режисер Сергій Лозниця та український письменник і український поет Сергій Жадан.

«14 травня 2018 року Олег Сенцов почав безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів. <...> З огляду на серйозність ситуації, що склалася, ми не можемо закривати на неї очі. Олег Сенцов не повинен стати жертвою російського політичного правосуддя. Ми закликаємо вас зробити все можливе для того, щоб врятувати життя Олегові Сенцову і сприяти звільненню всіх українських політв'язнів... Час від часу преса публікує повідомлення про можливість обміну полоненими між Україною і Росією і ймовірні «обмінні списки». Переговори йдуть дуже повільно, немає відкритої інформації ні про досягнутий компроміс, ні про 64-х українських політв'язнів, які все ще перебувають у російських в'язницях», – мовиться, зокрема, у листі, повний текст якого наводить Colta.ru.

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16 травня 2018 року адвокат Сенцова повідомив, що його підзахисний оголосив безстрокове голодування. У такий спосіб Олег Сенцов вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

На підтримку Сенцова в Україні увесь цей час відбуваються акції. 22 травня, зокрема, правозахисники і митці пікетували Адміністрацію президента з вимогою вжити заходів для його звільнення і прозоро звітувати про роботу щодо звільнення політв'язнів.

На 1 і 2 червня запланована під час футбольного чемпіонату глобальна акція на його підтримку.

Затриманий разом із Олегом Сенцовим Олександр Кольченко заявив, що, ймовірно, також оголосить голодування з вимогою звільнення політв’язнів. Його адвокат Світлана Сидоркіна говорить про величезну небезпеку у такому разі для здоров’я кримчанина, оскільки його вага і зараз є меншою за норму.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців.

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