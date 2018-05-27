Серед скель над курортним селищем Ласпі є дивовижне місце, за яким закріпилася назва «Храм сонця». До нього прокладений популярний у кримських туристів пішохідний маршрут. Оточене зеленої улоговиною місце ще називають кримським Стоунхеджем, Кам'яною квіткою, Зубами дракона, Ромашкою, Кебан-Кая (стіг-скеля), Квіткою сили. Сім його пелюстків – це білі вапнякові брили з каменем у центрі.



Місцеві жителі вважають Храм сонця місцем сили. А легенда свідчить, що Храм сонця підпускає до себе лише людей із чистими помислами.