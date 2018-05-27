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27 Травень 2018, Київ 17:53
Фотогалереї

Фотогалерея: У гори – до кримського «Храму сонця»

Серед скель над курортним селищем Ласпі є дивовижне місце, за яким закріпилася назва «Храм сонця». До нього прокладений популярний у кримських туристів пішохідний маршрут. Оточене зеленої улоговиною місце ще називають кримським Стоунхеджем, Кам'яною квіткою, Зубами дракона, Ромашкою, Кебан-Кая (стіг-скеля), Квіткою сили. Сім його пелюстків – це білі вапнякові брили з каменем у центрі.

Місцеві жителі вважають Храм сонця місцем сили. А легенда свідчить, що Храм сонця підпускає до себе лише людей із чистими помислами.

Спочатку погода була сприятливою для туристів. Але потім гори заволокло туманом, а пізніше пішов дощ
1 Спочатку погода була сприятливою для туристів. Але потім гори заволокло туманом, а пізніше пішов дощ
Вранці на вершині Делікли-Бурун (з кримськотатарської &ndash;&nbsp;дірявий мис) з&#39;явилися любителі банджі-джампінгу. Екстремальне задоволення коштує 3000 рублів (1400 гривень)
2 Вранці на вершині Делікли-Бурун (з кримськотатарської – дірявий мис) з'явилися любителі банджі-джампінгу. Екстремальне задоволення коштує 3000 рублів (1400 гривень)
Дерев&#39;яні ідоли на стежці до &laquo;Храму сонця&raquo;
3 Дерев'яні ідоли на стежці до «Храму сонця»
Масивна брила в центрі, на яку підіймаються туристи, служить вівтарем &laquo;Храму сонця&raquo;
4 Масивна брила в центрі, на яку підіймаються туристи, служить вівтарем «Храму сонця»
На вівтарі прийнято загадувати бажання та залишати дрібні гроші
5 На вівтарі прийнято загадувати бажання та залишати дрібні гроші
Так виглядає &laquo;Храм сонця&raquo; з гори Ільяс-Кая
6 Так виглядає «Храм сонця» з гори Ільяс-Кая
Туристи на Ільяс-Кая
7 Туристи на Ільяс-Кая
За Демірклі-Бурун видніється мис Айя. Внизу &ndash;&nbsp;селище Ласпі
8 За Демірклі-Бурун видніється мис Айя. Внизу – селище Ласпі
Пара над урвищем Ільяс-Кая
9 Пара над урвищем Ільяс-Кая
Південні схили Ільяс-Кая
10 Південні схили Ільяс-Кая
На масиві Челебі
11 На масиві Челебі
Флора Байдарської яйли: квіти дзвоники
12 Флора Байдарської яйли: квіти дзвоники
І повзучий чебрець
13 І повзучий чебрець
Попереду &ndash;&nbsp;Байдарська долина​
14 Попереду – Байдарська долина​
Спуск до Форосу
15 Спуск до Форосу
Фороська церква Воскресіння Христового
16 Фороська церква Воскресіння Христового
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