Язиками полум'я освітили будівлю російського посольства у Київі уночі 25 травня. Також на стінах посольства висвітили зображення Олега Сенцова та інших політв’язнів Кремля. У такий спосіб учасники FreeSentsov Night висловлюють підтримку Сенцову, який голодує 13-й день.
Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів Кремля. Президент України Петро Порошенко закликав міжнародне співтовариство чинити тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення незаконно утримуваних там українців.
Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів Кремля. Президент України Петро Порошенко закликав міжнародне співтовариство чинити тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення незаконно утримуваних там українців.
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