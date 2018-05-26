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26 Травень 2018, Київ 20:40
Фотогалереї

FreeSentsov Night у Києві – фото

Язиками полум'я освітили будівлю російського посольства у Київі уночі 25 травня. Також на стінах посольства висвітили зображення Олега Сенцова та інших політв’язнів Кремля. У такий спосіб учасники FreeSentsov Night висловлюють підтримку Сенцову, який голодує 13-й день.

Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв’язнів Кремля. Президент України Петро Порошенко закликав міжнародне співтовариство чинити тиск на Росію для якнайшвидшого звільнення незаконно утримуваних там українців.​

Кілька десятків людей прийшли на акцію під посольство, щоби подивитися, як активісти &laquo;підпалюють&raquo; будівлю за допомогою проектора
1 Кілька десятків людей прийшли на акцію під посольство, щоби подивитися, як активісти «підпалюють» будівлю за допомогою проектора
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Також на будинок були спроектовані зображення українських політв&rsquo;язнів, звільнення яких вимагає голодуючий Сенцов
3 Також на будинок були спроектовані зображення українських політв’язнів, звільнення яких вимагає голодуючий Сенцов
На акції був колишній політв&rsquo;язень Геннадій Афанас&rsquo;єв
4 На акції був колишній політв’язень Геннадій Афанас’єв
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