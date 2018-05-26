У Києві біля посольства Росії активісти зібралися і вночі на підтримку Сенцова

У Києві біля будівлі посольства Росії в Україні вночі провели акцію на підтримку українського режисера Олега Сенцова та інших ув'язнених в Росії українців.

Як повідомляє проект Радіо Свобода, сайт Крим.Реалії, кілька десятків людей прийшли на акцію під посольство, щоб подивитися, як активісти «підпалюють» будівлю за допомогою проектора.

Також на будівлю спроектували зображення українських політв'язнів, звільнення яких вимагає Сенцов.

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16 травня 2018 року адвокат Сенцова повідомив, що його підзахисний оголосив безстрокове голодування. У такий спосіб Олег Сенцов вимагає звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

На підтримку Сенцова в Україні увесь цей час відбуваються акції. 22 травня, зокрема, правозахисники і митці пікетували Адміністрацію президента з вимогою вжити заходів для його звільнення і прозоро звітувати про роботу щодо звільнення політвязнів.

На 1 і 2 червня запланована під час футбольного чемпіонату глобальна акція на його підтримку.

Затриманий разом із Олегом Сенцовим Олександр Кольченко також заявив, що, ймовірно, також оголосить голодування з вимогою звільнення політв’язнів. Його адвокат Світлана Сидоркіна говорить про величезну небезпеку у такому разі для здоров’я кримчанина, оскільки його вага і зараз є меншою за норму.

За даними української правозахисної ініціативи LetMyPeopleGo, наразі Росія із політичних мотивів тримає у неволі 64 українців.