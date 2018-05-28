На Таймс Сквер у центрі Нью-Йорка пройшла акція за звільнення Сенцова

В суботу в центрі Нью-Йорка на Таймс Сквер, громадська організація «Разом» провела акцію за звільнення українського режисера Олега Сенцова та інших політичних в’язнів, яких утримує Росія.

«Час спливає», – з такими словами звернулися до громадськості учасники акції на підтримку Олега Сенцова. Активісти тримали плакати з надписами «Звільніть Сенцова»; інші в одязі в’язнів сиділи чи лежали на асфальті, тримаючи в руках пісковий годинник.

«Ми повинні щось зробити, ми всі люди, ми повинні розуміти, що ті речі, якими ми користуємось – свобода слова та свобода пересування – невід’ємні, і не можна кидати людей за ґрати лише через їхні переконання”, – каже один з організаторів акції Олексій Прокопенко.

«ЧАС СПЛИВЄ для Олега Сенцова через безстрокове голодування.

ЧАС СПЛИВАЄ для всіх політичних в’язнів.

ЧАС СПЛИВАЄ для тих, чиї права та людська гідність принижена.

ЧАС СПЛИВАЄ для нашої громадськості, якщо будемо і далі ігнорувати агресію Росії проти України та всього вільного світу», – написали на своїй сторінці в Фейсбук організатори акції «Разом за Україну».

Участь в мітингу взяли близько 50 людей.

«Важливо, щоб всі розуміли, що Сенцов, не єдина людина, яку ув’язнили за його політичні переконання. Є ще 64 українських політичних в’язнів, які перебуваються в російських тюрмах», – говорить одна з організаторів мітингу Настя Ряб.

Активісти закликали присутніх звертатись до своїх представників у парламентах світу, своїх закордонних відомств та послів в Росії з вимогою звільнення українських політичних в’язнів.

Участь в акції взяв також і уповноважений президента України у справах кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.