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28 Травень 2018, Київ 22:46
Новини | Події

Сенцов погодився на підтримувальну терапію – Мін’юст Росії

Влада Росії заявляє, що на сьогодні стан здоров’я Олега Сенцова задовільний

Засуджений в Росії український режисер Олег Сенцов, який 14 травня оголосив голодування, погодився на підтримувальну терапію, повідомила прес-служба управління Федеральної служби виконання покарань Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

У відомстві заявили, що за час відмови від харчування «погіршення загального стану здоров’я не зареєстровано».

«На сьогоднішній момент стан його здоров’я задовільний», – заявили в Федеральній службі виконання покарань.

16 травня адвокат повідомив, що 14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив, що або він загине, або його вимоги почнуть виконувати. За словами адвоката, власного звільнення він не вимагає.

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Сенцова утримують у колонії в Лабитнангі – місті в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, розташованому північніше Північного полярного кола.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.

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