Адвокат: деталі щодо підтримувальної терапії, яку Сенцов отримує в колонії, будуть 4 червня

Адвокат українського режисера Олега Сенцова має намір поїхати до нього в колонію в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії 4 червня і з’ясувати подробиці «підтримувальної терапії», яку надають українцеві.

Як написав Дмитро Дінзе у Facebook, зараз стан його підзахисного, який оголосив голодування 14 травня, стабільний.

«Стан Олега Сенцова наразі стабільний, сьогодні дізнавався. Він дійсно отримує підтримувальну терапію. Що значить ця терапія, я зможу дізнатися 4 червня, коли поїду до Олега. Співробітники ФСВП по суті терапії пояснити нічого не можуть, бо вони не медики. Терапією займається медична частина колонії. Більше нічого пояснити не можу», – написав адвокат.

Напередодні ФСВП Росії повідомила, що Сенцов погодився на «підтримувальну терапію». Подробиць, що це за терапія, у відомстві не навели.

16 травня адвокат повідомив, що 14 травня Олег Сенцов оголосив безстрокове голодування з вимогою звільнення всіх українських політв’язнів у Росії. Сенцов заявив, що або він загине, або його вимоги почнуть виконувати. За словами адвоката, власного звільнення він не вимагає.

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Сенцова утримують у колонії в Лабитнангі – місті в Ямало-Ненецькому автономному окрузі Росії, розташованому північніше Північного полярного кола.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали.