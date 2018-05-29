Пєсков: Кремль не отримував пропозицій обміняти Сенцова на Вишинського

Кремль не отримував пропозицій обміняти ув’язненого у Росії українського режисера з Криму Олега Сенцова на затриманого у Києві керівника «РИА Новости Украина» Кирила Вишинського, заявив у Москві журналістам речник російського президента Дмитро Пєсков.

Як повідомляють російські ЗМІ, він робив такі заяви і раніше.

Президент Франції Емманюель Макрон 24 травня під час переговорів у Санкт-Петербурзі з російським лідером Володимиром Путіним порушив тему ув’язнення в Росії українського режисера, кримчанина Олега Сенцова. Путін у відповідь на питання французького журналіста сказав, що Олег Сенцов «був засуджений за підготовку терактів», і нагадав про затриманого в Україні Кирила Вишинського.

22 травня речниця українського МЗС Мар’яна Беца допустила, що обмін Сенцова на Вишинського можливий, зауваживши, що перемовини з Кремлем відбуваються через третіх осіб.

16 травня стало відомо, що Олег Сенцов оголосив 14 травня безстрокове голодування з вимогою звільнити всіх українських політв'язнів, які перебувають у російських тюрмах.

Олега Сенцова і Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб у Криму в травні 2014 року разом із ще двома людьми за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015 року Північно-Кавказький окружний військовий суд у Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Правозахисний центр «Меморіал» вніс Сенцова й Кольченка до списку політв'язнів.

Херсонський міський суд 17 травня заарештував на два місяці, до 13 липня, без права застави Кирила Вишинського. Йому інкримінують державну зраду й проведення підривної інформаційної діяльності проти України.

15 травня Служба безпеки України проводила обшуки в офісі «РИА Новости-Украина», силовики затримали керівника інформаційного агентства Кирила Вишинського. За даними СБУ, журналіст за завданням Москви готував спочатку інформаційні матеріали в Криму для виправдання анексії Росією українського півострова, а потім у Києві – на підтримку угруповань «ДНР» і «ЛНР» та щомісяця отримував на цю діяльність 53 тисячі євро.