Російський омбудсман Москалькова обіцяла відвідати Сенцова у тюрмі – ЗМІ

Уповноважений з прав людини у Росії Тетяна Москалькова заявила про намір відвідати у колонії в Лабитнангі українця Олега Сенцова, який оголосив голодування понад два тижні тому, або організувати візит туди свого представника.

Як повідомляють російські ЗМІ, таке рішення вона ухвалила у відповідь на звернення української колеги.

Між тим, засуджений в анексованому Росією Криму український активіст Володимир Балух станом на 29 травня голодує вже понад 70 днів. ​

Окрім того, як повідомила 26 травня у Facebook сестра Сенцова Наталія Каплан, до голодування також приєднався ще один затриманий у Росії Українець Олександр Шумков.

Засуджений у Росії український режисер Олег Сенцов, який 14 травня оголосив голодування, погодився на підтримувальну терапію, повідомила прес-служба управління Федеральної служби виконання покарань Росії у Ямало-Ненецькому автономному окрузі.

Сенцова утримують у колонії в Лабитнангі – місті у Росії, розташованому північніше Північного полярного кола.

Російські спецслужби затримали Олега Сенцова й активіста Олександра Кольченка в анексованому Криму в травні 2014 року. Їх звинуватили в організації терактів на півострові. Суд засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обвинувачені свою провину не визнали. Окрім них, за цією справою проходили і були засуджені Геннадій Афанасьєв (пізніше звільнений завдяки обміну) та Олексій Чирній.