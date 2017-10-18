Українці Гриб, Терновський та інші: у Росії триває «полювання на екстремістів»

Київ – Від початку літа Україна отримала 18 нових фігурантів політичних справ у Росії та анексованому нею Криму, повідомляє Медійна ініціатива за права людини. Про одного з них – Романа Терновського, якого російські силовики підозрюють у співпраці із забороненим там «Правим сектором» – стало відомо вранці 18 жовтня. Таким чином, правозахисники нараховують понад 60 українців, затриманих із політичних мотивів, із них 23 особам вже винесли вироки. Дехто з них потребує негайної медичної допомоги. Зокрема, йдеться про студента Павла Гриба, який має тяжку хронічну хворобу, і до якого так і не пустили українських медиків.

Брав участь у мітингах на території України та пропагував «Правий сектор» в інтернеті – так звучать звинувачення Слідчого комітету Росії на адресу українця Романа Терновського, про затримання якого у Ростові-на-Дону відомство повідомило вранці 18 жовтня.

Офіційний представник консульської служби українського МЗС Василь Кирилич каже, що ця інформація є тільки у заяві Слідкому, а російські дипломати офіційно нічого не повідомляли Україні.

«Оперативні дії консулів у справі уточнення інформації, за яких обставин затриманий зазначений громадянин України, поки що не дали результату. Ці оперативні дії були, так би мовити, телефонними розмовами із представниками Слідчого комітету. Водночас, Генеральне консульство України надіслало ноту до компетентних органів Російської Федерації з вимогою невідкладно інформувати про обставини та причини затримання, місце тримання, а також про надання консулам дозволу на його відвідання», – зазначає він.

Водночас, у самому «Правому секторі» заявляють, що Тарновський ні членом партії, ані членом організації не був.

Про це Радіо Свобода розповів речник «Правого сектору» Артем Скоропадський, зазначивши, що сам особисто не знайомий із затриманим.

«Він десь два роки тому був біля наших харківських «правосеків», був, що називається, прихильником. Вже десь рік із ним ніякого зв’язку не було, з нашими він не спілкувався, і як він потрапив у Росію, що робив, чим займався, нам, на жаль, невідомо».

Політична справа «у квадраті»

Сьогодні відомо про трьох людей, затриманих нещодавно за підозрою у зв’язках із «Правим сектором» – це Микола Дадеу, якого утримують у слідчому ізоляторі Краснодара, Олександр Шумков, що перебуває у СІЗО Брянська, і цей новий затриманий, про якого повідомив Слідком, зазначила Радіо Свобода Марія Томак, координаторка Медійної ініціативи за права людини.

За її інформацією, станом на зараз, єдине, що пов’язує цих людей – усім трьом інкримінують участь у діяльності організації, яка визнана в Росії екстремістською ще із 2014-го, жодних насильницьких дій їм наразі не інкримінують.

Між тим, за так званими справами «Правого сектора» переслідуються не тільки українці, зауважує правозахисниця. Зокрема, вона говорить про затримання у березні цього року російського громадянина Дениса Бахолдіна.

Росія спочатку сфабрикувала справу Сенцова, потім на підставі цієї справи заборонила «Правий сектор», а тепер на підставі цієї заборони клепає кримінальні справи

«Росія спочатку сфабрикувала справу Сенцова, потім на підставі цієї справи заборонила «Правий сектор», а тепер на підставі цієї заборони клепає кримінальні справи. Тобто це – політична справа «у квадраті», по-моєму», – переконана Томак.

Вона називає загальним трендом останнього часу затримання російськими силовиками українців та кримських татар за статтями про «екстремізм» або «тероризм». За даними правозахисниці, від літа цього року стало відомо про 17 нових фігурантів таких справ.

Нам сказали, що гроші на ліки пішли на харчування – лікар

Одному з наймолодших із них – 19-річному Павлу Грибу – тим часом загрожує серйозна небезпека через стан його здоров’я, зазначає Марія Томак. Нещодавно з Краснодара, де утримують молодого чоловіка, повернулись українські лікарі, яких так і не допустили в СІЗО, щоб оглянути його.

Хірург Василь Притула, який лікує Павла із чотирьох років у лікарні «Охматдит», говорить, що перед арештом хлопця готували до операції.

За його словами, Павло Гриб страждає на хронічне захворювання – портальну гіпертензію, і якщо не надавати йому постійного підтримувального лікування, може виникнути серйозна внутрішня кровотеча.

«Ми дізналися зі слів консула, що були передані гроші у слідчий ізолятор, і їм сказали, що вони закупили ліки від печінки. Але адвокат дізнався, що ці ліки до нього не дійшли. Коли ми потім вже спілкувалися, будучи в СІЗО через службових осіб, то ті сказали, що на ці гроші не ліки купували, а ці гроші, по суті, пішли на харчування».

18 жовтня суд у Краснодарі залишив Павла Гриба під вартою до 4 січня наступного року, зазначає його батько Ігор Гриб. Він надав журналістам текст листа від російського адвоката Павла Андрія Сабініна, в якому той говорить про хворобливий зовнішній вигляд свого підзахисного і скарги на самопочуття, водночас зауваживши, що адміністрація СІЗО відмовляється отримувати ліки ззовні і має намір лікувати юнака тим, що є у них в наявності.

У випадку кровотечі ті лікарі, які перебувають у Краснодарі, навіть якщо вони й почнуть надавати якусь допомогу, не зможуть це зробити

«В Україні тільки кілька медичних закладів спроможні надати допомогу, така ж ситуація – у Російській Федерації. У випадку кровотечі ті лікарі, які перебувають у Краснодарі, навіть якщо вони й почнуть надавати якусь допомогу, у силу своєї кваліфікації (бо це специфічне захворювання) не зможуть це зробити», – каже батько Павла.

Європейський суд з прав людини двічі закликав Росію допустити українських лікарів до затриманого Павла Гриба, аби ті могли його оглянути і провести необхідні аналізи. Натомість, за словами Ігоря Гриба, хлопцеві нібито провели огляд російські медики, однак повної інформації про результати їхньої роботи у родини немає.

Як зазначив представник Василь Кирилич із консульської служби МЗС, український консул мав змогу бачити Павла Гриба тільки один раз у вересні – його зобов’язали спілкуватися з хлопцем російською мовою і уникати теми умов його утримання. Зараз українські дипломати направили росіянам ще одну ноту з вимогою повторної зустрічі.

24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, і йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.