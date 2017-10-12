Українських лікарів не пустили до Гриба – учасник делегації

Українських лікарів не пустили до Павла Гриба, якого утримують у слідчому ізоляторі російського Краснодара, повідомив Радіо Свобода учасник медичної делегації хірург Василь Притула.

За його словами, він разом із ще одним лікарем і представниками консульства прибули в СІЗО ще зранку, але у візиті до затриманого їм відмовили, мотивувавши це тим, що «немає письмових дозволів».

«Ми зв’язувалися зі слідчим, який займається справою Павла Гриба, слідчий сказав, що він зайнятий, і час, коли він має звільнитись і організувати зустріч, він теж не сказав. Потім ми написали скаргу місцевому керівництву ФСБ – від консульства і нас, лікарів, і написали звернення до місцевої прокуратури, що нам відмовили у зустрічі з Павлом Грибом», – зазначив лікар і додав, що зараз делегація чекає зворотного зв’язку і вказівок від українського МЗС, що робити далі.

В. о. міністра охорони здоров’я України Уляна Супрун на своїй на сторінці у Facebook закликала Росію невідкладно допустити українських лікарів до 19-річного Павла Гриба, бо він має важку вроджену хворобу і потребує щоденного специфічного лікування, а без надання медичної допомоги є пряма загроза його життю.

11 жовтня МЗС України виступило з вимогою до російських силовиків допустити їх до хлопця у період з 12 до 15 жовтня, посилаючись, зокрема, на рішення Європейського суду з прав людини.

24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Генеральна прокуратура України відкрила провадження через зникнення українця. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

13 вересня російські ЗМІ написали, що українець, згідно з рішенням суду в Краснодарі, заарештований до 17 жовтня. Адвокат хлопця сказав, що рішення було ухвалене заочно. 18 вересня батько Павла Гриба з посиланням на слова українського консула, який зустрічався з юнаком у СІЗО, сказав, що в того були висипи на тілі. Батько припустив, що причиною могло стати припинення вживання ліків, які хлопцеві через хворобу необхідні щоденно.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська днями повідомила, що Європейський суд з прав людини зажадав від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінити стан його здоров’я.

Представництво ЄС в Україні вимагає від влади Росії звільнити утримуваного під арештом українця Павла Гриба та інших громадян, затриманих незаконно.