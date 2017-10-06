ЄСПЛ хоче висновку лікарів з України щодо стану утримуваного в Росії Павла Гриба – адвокат

Європейський суд з прав людини хоче, аби українські лікарі оцінили стан здоров’я Павла Гриба, який утримується у слідчому ізоляторі ФСБ Росії у Краснодарі. Про це на сторінці у Facebook повідомила його адвокат в Україні Євгенія Закревська.

«Європейський суд запрошує українських лікарів до Павла Гриба і хоче отримати їхній висновок щодо стану його здоров’я перед ухваленням рішення щодо застосування термінових заходів.

А також просить Росію надати інформацію щодо лікування, яке отримує Павло Гриб (цього не було в документах Росії, наданих суду) і документацію щодо стану його здоров’я в друкованому вигляді», – повідомила Закревська.

Вона висловила сподівання, що російська сторона «не наважиться порушити пряму вказівку ЄСПЛ» щодо допуску лікарів до Павла Гриба.

24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Генеральна прокуратура відкрила провадження через зникнення українця. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

13 вересня російські ЗМІ написали, що українець, згідно з рішенням суду у Краснодарі, заарештований до 17 жовтня. Адвокат хлопця сказав, що рішення було ухвалене заочно. 18 вересня батько Павла Гриба з посиланням на слова українського консула, який зустрічався з юнаком у СІЗО, сказав, що в того були висипи на тілі. Батько припустив, що причиною могло стати припинення вживання ліків, які хлопцеві через хворобу необхідні щоденно.