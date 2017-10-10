ЄС: Росія повинна звільнити Павла Гриба й інших незаконно утримуваних українців

Представництво ЄС в Україні вимагає від влади Росії звільнити утримуваного під арештом українця Павла Гриба та інших громадян, незаконно затриманих.

«Його (Павла Гриба – ред.) справа є ще одним прикладом із серії грубих порушень прав людини та основних свобод, яку російська влада здійснює проти громадян України. У справі Павла Гриба також виявлено незаконне викрадення особи на території третьої країни. Ми очікуємо, що Павло Гриб та всі інші українські громадяни, незаконно затримані та/або засуджені, будуть негайно звільнені», – йдеться в повідомленні представництва.

У відомстві також повідомили, що мали зустріч з батьком Павла Гриба, який поінформував, що досі немає чіткого обвинувального вироку щодо звинувачень, окрім загальних висловлювань «про терористичний акт».

«Необґрунтоване затримання Павла Гриба становить серйозну загрозу його здоров’ю, оскільки він потребує спеціального медичного лікування, до якого він все ще не має доступу», – додали у європейському представництві.

24 серпня 19-річний Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого, за словами батька, зник. Генеральна прокуратура відкрила провадження через зникнення українця. Пізніше стало відомо, що юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

13 вересня російські ЗМІ написали, що українець, згідно з рішенням суду в Краснодарі, заарештований до 17 жовтня. Адвокат хлопця сказав, що рішення було ухвалене заочно. 18 вересня батько Павла Гриба з посиланням на слова українського консула, який зустрічався з юнаком у СІЗО, сказав, що в того були висипи на тілі. Батько припустив, що причиною могло стати припинення вживання ліків, які хлопцеві через хворобу необхідні щоденно.

Адвокат Павла Гриба в Україні Євгенія Закревська днями повідомила, що Європейський суд з прав людини зажадав від Росії доступу українських лікарів до хлопця, щоб оцінили стан його здоров’я.