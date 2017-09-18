Грибу не дали говорити з консулом українською й обговорювати умови утримання – батько

Українському консулу під час зустрічі із Павлом Грибом, 19-річним українцем, якого утримує в СІЗО російська влада, заборонили спілкуватися українською, повідомив Радіо Свобода батько хлопця – Ігор Гриб. Він додав, що не вдалося дізнатись і про умови утримання сина, ці питання відразу ж блокували співробітники СІЗО, які були присутні на зустрічі.

Ігор Гриб розповів, що підтримує тісний зв’язок із представниками українського Міністерства закордонних справ. За його словами, консул помітив на шкірі Павла Гриба висипи, які можуть бути пов’язані із тим, що він тривалий час не приймає ліки, які через хворобу повинен вживати щоденно.

«За словами консула, по тілу і навіть на обличчі, на шиї пішли виразки, він сидить чухається. Це через погану роботу печінки. Печінка не справляється із таким обсягом токсинів, адже він приймав комплекс ліків для підтримання функціональності організму. Через те, що ліки не вживаються, організм не може впоратися із тим навантаженням, яке є», – повідомив батько Гриба.

За словами Ігоря Гриба, Павло підписав заяви щодо того, щоб до нього пустили комісію Міністерства охорони здоров’я України для проведення обстежень, щодо зустрічі із українськими консулами 27 вересня і щодо надання результатів тих медичних обстежень, які були проведені в Краснодарі.

Бесіда із українськими консулами тривала близько години. Присутні на зустрічі працівники СІЗО не дозволили обговорювати деталі справи та питання, які пов’язані із порушенням прав людини, додав батько Гриба.

Ліки для Павла Гриба передати також не вдалося. Адвокат українця, Андрій Сабінін написав, що не було лікаря на момент проведення зустрічі і що він буде передавати ліки 21 вересня.

Про зникнення сина Павла Ігор Гриб, український офіцер запасу, заявив наприкінці минулого місяця. За його словами, 24 серпня Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до цього спілкувався тільки через соцмережі, після чого зник.

У МЗС України 7 вересня підтвердили, що 19-річний юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.