МЗС: українця Павла Гриба, якого утримують в російському СІЗО, відвідав консул

Російська сторона допустила до 19-річного українця Павла Гриба, якого утримують в СІЗО, українського консула, проте не дозволу на обстеження українськими лікарями не надала.

«Наші консули відвідали сьогодні Павла Гриба. Але не надано дозвіл на обстеження українськими лікарями. Вимагаємо забезпечити доступ лікарів», – повідомила речник Міністерства закордонних справ України Мар’яна Беца в twitter.

Український офіцер запасу Ігор Гриб заявив, що спецслужби Росії викрали в Білорусі його сина Павла. 24 серпня Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до цього спілкувався тільки через соцмережі, після чого зник.

Ігор Гриб повідомив, що син повинен був повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки Павла в білоруський Гомель. Там він з’ясував, що син перебуває в розшуку російської ФСБ за статтею «теракт».

Гриб переконаний, що ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і провела затримання. На думку батька, причинами викрадення сина могли стати записи Павла в соцмережах, спрямовані проти агресії Росії в Україні. Крім того, Ігор Гриб повідомив, що його син потребує щоденного вживання ліків.

У МЗС України 7 вересня підтвердили, що 19-річний юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм.

1 вересня Прикордонний комітет Білорусі визнав, що Павло Гриб дійсно перетнув кордон 24 серпня, і лише 8 вересня Мінськ заявив, що Павла Гриба у Білорусі не затримували місцеві органи внутрішніх справ і до міліції він не звертався.

13 вересня російська інформагенція ТАСС повідомила, що українець Павло Гриб, згідно з рішенням Жовтневого суду Краснодара від 17 серпня, заарештований терміном на два місяці – до 17 жовтня. Адвокат хлопця сказав, що рішення було ухвалене заочно.