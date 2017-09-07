МЗС: зниклий в Білорусі українець Павло Гриб перебуває у СІЗО в Краснодарському краї Росії

Зниклий у Білорусі 19-річний українець Павло Гриб перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії. Про це Радіо Свобода повідомив офіційний представник департаменту консульської служби МЗС Василь Кирилич.

«Сьогодні Генеральне консульство Росії в Ростові-на-Дону одержало повідомлення управління ФСБ Росії в Краснодарському краї про тримання Павла Гриба в Краснодарі. У цьому повідомленні йдеться про те, що його було затримано за звинуваченням у вчиненні злочину, відповідно до ч.1. ст.205 (про тероризм) Кримінального кодексу Російської Федерації», – повідомив Кирилич.

За його словами, посольство України в Росії доручило Генеральному консульству України в Ростові-на-Дону терміново звернутися з нотою до МЗС Росії та представництва МЗС Росії в Краснодарському краї з вимогою негайно забезпечити доступ українських консулів до затриманого громадянина України.

Кирилич додав, що українська сторона також вимагає повідомити про причини та обставини затримання, умови тримання, забезпечення права Павла Гриба на адвокатський захист, а також необхідні ліки, які він за приписом лікаря щоденно вживає.

«Процедуру повернення в Україну важко передбачити, але вона є тривалою, тому зараз не варто це проектувати», – сказав представник МЗС, коментуючи можливе повернення Павла Гриба в Україну.

Раніше український офіцер запасу Ігор Гриб заявив, що спецслужби Росії викрали в Білорусі його сина Павла. 24 серпня Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до цього спілкувався тільки через соцмережі, після чого зник.

Ігор Гриб повідомив, що син повинен був повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки Павла в білоруський Гомель. Там він з’ясував, що син перебуває в розшуку російської ФСБ за статтею «теракт».

Гриб переконаний, що ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і провела затримання. На думку батька, причинами викрадення сина могли стати записи Павла в соцмережах, спрямовані проти агресії Росії в Україні.

31 вересня Прикордонний комітет Білорусі визнав, що Павло Гриб дійсно перетнув кордон 24 серпня.

Генпрокуратура України повідомила, що порушила справу щодо зникнення українця.