Арештованого в Росії українця Павла Гриба перевели з лікарні знову в СІЗО – адвокат

Затриманого у Білорусі та утримуваного в Росії 19-річного українця Павла Гриба повернули з лікарні в СІЗО, написав у Facebook його адвокат Андрій Сабінін.

«Дійсно, вчора Павла вивозили у лікувальний заклад. Це не пов’язано з погіршенням здоров’я. Комісія лікарів вирішувала питання можливості перебування в СІЗО, наявності чи відсутності захворювань, які заважають цьому. Письмового висновку поки що немає – вихідні. Гриб повернувся в СІЗО», – зазначив він.

Вчора батько хлопця Ігор Гриб заявив, що Павла перевели до невідомого медичного закладу.

Міністерство закордонних справ України цього ж дня висловило обурення недопуском до Павла Гриба українських лікарів. У МЗС також нагадали, що 11 вересня Європейський суд з прав людини надав Росії термін до 25 вересня повідомити суд про актуальний стан здоров’я Гриба і про рекомендовані йому лікарські препарати.

Як повідомляли родичі українця, 24 серпня Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до того спілкувався тільки через соцмережі, після чого зник. Ігор Гриб заявив, що син повинен був повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки Павла в білоруський Гомель. Там він з’ясував, що син перебуває в розшуку російської Федеральної служби безпеки за статтею «теракт».

Гриб переконаний, що ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і затримала його. На думку батька, причинами викрадення сина могли стати записи Павла в соцмережах, спрямовані проти агресії Росії в Україні.

1 вересня прикордонний комітет Білорусі визнав, що Павло Гриб дійсно перетнув кордон 24 серпня. 8 вересня Мінськ заявив, що Гриба в Білорусі не затримували місцеві органи внутрішніх справ, і до міліції він не звертався. 13 вересня російська інформагенція ТАСС повідомила, що українець Павло Гриб, згідно з рішенням Жовтневого суду Краснодара від 17 серпня, заарештований терміном на два місяці – до 17 жовтня. Адвокат хлопця сказав, що рішення було ухвалене заочно.

Генеральна прокуратура України раніше повідомила, що відкрила провадження через зникнення українця.