Утримання Павла Гриба без ліків в СІЗО може призвести до фатальних наслідків – батько

Батько утримуваного в СІЗО в Краснодарському краї Росії українця Павла Гриба заявляє, що утримання його сина без ліків може призвести до фатальних наслідків. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив Ігор Гриб.

«Я написав звернення всім, додав документи про важкий стан здоров’я, про потребу в нагляді, медикаментах, небезпеку утримання,що це може призвести до фатальних наслідків. Кожен день перебування там, беззнущань і побиття, може призвести до фатальних наслідків», – сказав він.

«Ми переживаємо, що з дитиною може статися непоправне. І там ніхто не зможе надати йому допомогу – може бути крововилив», – додав Ігор Гриб.

Напередодні в МЗС України підтвердили, що 19-річний юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм. Сьогодні у офіційній заяві українські дипломати звернулися з вимогою до російської сторони невідкладно допустити українських консулів до Павла Гриба, затримання якого в МЗС називають безпідставним.

Адвокат Андрій Сабінін сьогодні заявив, що його не пустили в СІЗО в Краснодарі до його підзахисного українця Павла Гриба. Це також в ефірі Радіо Свобода підтвердив батько затриманого українця Ігор Гриб.

Раніше український офіцер запасу Ігор Гриб заявив, що спецслужби Росії викрали в Білорусі його сина Павла. 24 серпня Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до цього спілкувався тільки через соцмережі, після чого зник.

Ігор Гриб повідомив, що син повинен був повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки Павла в білоруський Гомель. Там він з’ясував, що син перебуває в розшуку російської ФСБ за статтею «теракт».

Гриб переконаний, що ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і провела затримання. На думку батька, причинами викрадення сина могли стати записи Павла в соцмережах, спрямовані проти агресії Росії в Україні. Крім того, Ігор Гриб повідомив, що його син потребує щоденного вживання ліків.

31 вересня Прикордонний комітет Білорусі визнав, що Павло Гриб дійсно перетнув кордон 24 серпня. Сьогодні, 8 вересня, Мінськ заявив, що Павла Гриба у Білорусі не затримували місцеві органи внутрішніх справ і до міліції він не звертався.

Генпрокуратура України повідомила, що порушила справу щодо зникнення українця.