Тишкевич: Гомель – це «чорна діра» для українців і росіян, які опозиційні до Путіна

Українець Павло Гриб, якому 19 років, 24 серпня виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до цього спілкувався тільки через соцмережі, після чого зник. Батьку Павла у місті Гомель повідомили, що його сина російське ФСБ підозрює у тероризмі. Напередодні стало відомо, що Павло Гриб не у Білорусі, а в Росії. В МЗС України підтвердили, що юнак перебуває у СІЗО російського Краснодара. Українські дипломати вимагають від Росії допустити українських консулів до Павла Гриба. У програмі «Ваша Свобода» ситуацію коментували Мар’яна Беца, речниця МЗС України, Ігор Гриб, батько затриманого хлопця, Роман Безсмертний, посол України в Білорусі в 2010-2011 роках та Ігор Тишкевич, білоруський аналітик, експерт Українського інститут майбутнього.