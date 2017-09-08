Росія звинуватила Україну в перешкоджанні зустрічі консула з арештованим російським військовим Агеєвим

Росія звинуватила Україну в перешкоджанні зустрічі представника генерального консульства цієї країни в Харкові з арештованим раніше в Україні російським військовим Віктором Агеєвим.

Як заявила в Москві речниця Міністерства закордонних справ Росії, це консульство вживає всіх можливих заходів для надання допомоги росіянинові, але «саме з вини української влади, що порушує міжнародно-правові норми і двосторонню консульську конвенцію між Росією і Україною, російським представникам досі не вдалося зустрітися з громадянином Росії».

За словами речниці Марії Захарової, консульство вже тричі подавало прохання про зустріч із затриманим.

Наприкінці липня Служба безпеки України заявила, що надасть дозвіл на зустріч затриманого в червні на лінії фронту під Луганськом росіянина Віктора Агеєва в Харкові з представниками генерального консульства Росії після проведення невідкладних слідчих дій. При цьому в СБУ наголосили, що вважають безпідставними вже висловлювані й раніше звинувачення МЗС Росії в порушенні норм міжнародного законодавства.

«СБУ хоче нагадати російським дипломатам про їхню схожу практику дій на прикладі перешкоджання проведенню зустрічі консульських працівників МЗС України з громадянином України Олегом Сенцовим, який був незаконно затриманий представниками російських спецслужб у травні 2014 року. Незважаючи на численні ноти та запити української сторони до Росії, така зустріч відбулася лише через півтора року після його ув’язнення – у грудні 2015 року», – наголосила українська спецслужба.

Росіянина Віктора Агеєва затримали українські військові на лінії фронту на Луганщині 24 червня, за повідомленнями, під час знешкодження диверсійно-розвідувальної групи противника, в перебігу якого був убитий іще один російський військовий, офіцер. Агеєв спершу повідомив, що є військовослужбовцем Збройних сил Росії за контрактом і має звання єфрейтора (відповідає українському старшому солдатові), те саме підтверджувала його мати; українські військові повідомляли, що про його службу свідчать і знайдені при ньому документи. Пізніше Агеєв став заперечувати, що в час затримання був військовослужбовцем, після того, як Міністерство оборони Росії заявило, що він звільнився з лав російських Збройних сил раніше.

Буквально за годину до заяви МЗС Росії Міністерство закордонних справ України раніше у п’ятницю звинуватило Росію в порушенні положення двосторонньої консульської конвенції про вчасне інформування про затримання громадян України у справі українця Павла Гриба, що зник у Білорусі у 20-х числах серпня, і тільки 7 вересня з Росії повідомили, що він був затриманий Федеральною службою безпеки цієї країни, без уточнень, коли і де це сталося, за звинуваченнями в «тероризмі» – як вважають у Києві, безпідставно.

МЗС України вимагає від російської сторони невідкладно забезпечити доступ українських консулів до затриманого громадянина України Павла Гриба, надати вичерпну інформацію щодо місця, причин та обставин його затримання, умов тримання і забезпечити його негайне повернення в Україну, заявили в українському міністерстві.