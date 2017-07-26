СБУ: Агеєву дозволять зустрітись із російськими консулами після проведення слідчих дій

Служба безпеки України заявила, що надасть дозвіл на зустріч затриманого росіянина Віктора Агеєва у Харкові із представниками Генерального консульства Росії після проведення невідкладних слідчих дій. За інформацією прес-служби відомства, про це СБУ поінформувало згадану дипломатичну установу 13 липня у відповідь на надісланий 6 липня нею лист із проханням про зустріч із затриманим.

«Служба безпеки України також вважає безпідставними звинувачення МЗС Російської Федерації у порушенні норм міжнародного законодавства. Водночас, СБУ хоче нагадати російським дипломатам про їхню подібну практику дій на прикладі перешкоджання проведенню зустрічі консульських працівників МЗС України з громадянином України Олегом Сенцовим, який був незаконно затриманий представниками російських спецслужб у травні 2014 року. Незважаючи на численні ноти та запити української сторони до Російської Федерації, така зустріч відбулася лише через півтора роки після його ув’язнення – у грудні 2015 року», – йдеться у повідомленні на сайті відомства.

За даними СБУ, російського військового Віктора Агеєва затримали 24 червня під Луганськом. 27 червня про це повідомлила російська служба BBC. Перед тим про затримання російського військового на Луганщині повідомляли українські силовики, але імені його не називали.

Міноборони Росії заперечує інформацію, що Віктор Агеєв є російським військовослужбовцем-контрактником, заявляючи, що офіційно він звільнився у запас у травні 2016 року, пройшовши строкову службу. Згодом речник президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Москва у випадку з Віктором Агеєвим вживатиме «заходів захисту, як це робить щодо всіх своїх громадян».