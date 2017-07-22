Світлана Агеєва: не знала, що син їде на Донбас

У СБУ повідомляють, що мати затриманого у червні на Донбасі громадянина Росії Віктора Агеєва, визнала, що її син служив у російських збройних силах за контрактом. Вона каже: не знала, що син їде воювати на Донбас.

Агеєва розповіла також, що знає матір, у якої син загинув на сході України.

«Я знаю, що у нас у районному центрі є мати, у якої син загинув», – розповіла Світлана Агеєва на відео, оприлюдненому 22 липня СБУ.

У суботу у Старобільську Луганської області відбулася зустріч Віктора Агеєва з його матір’ю, яка просила українську владу дозволити це.

Напередодні стало відомо, що мати затриманого російського контрактника Віктора Агєєва Світлана Агєєва у супроводі журналіста російської «Новой газеты» в’їхала на українську територію поїздом. Раніше жінка звернулася до президента України Петра Порошенка з проханням помилувати її сина.

Агеєва заявила, що готова взяти участь у переговорах з обміну її сина на «якогось українського громадянина і солдата».

Міністр оборони України Степан Полторак раніше заявляв, що питання про обмін захопленого українськими військовими на Донбасі російського військового Віктора Агеєва вирішуватиметься після завершення слідчого процесу. За словами Полторака, те, що Агеєв служить у російській армії, «підтверджено документами, знайденими при ньому».

Міноборони Росії заперечує інформацію, що Віктор Агеєв є російським військовослужбовцем-контрактником, заявляючи, що офіційно він звільнився у запас у травні 2016 року, пройшовши строкову службу.

Збройний конфлікт на сході України почався навесні 2014 року після російської анексії Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».

У травні голова Донецької обласної військово-цивільної адміністрації Павло Жебрівський завив, що на Донбасі наразі перебуває до 4 тисяч російських військових, без урахування найманців.