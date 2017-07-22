Разом з Агеєвим на боці «ЛНР» воювали ще 15 росіян – Грицак

Голова СБУ Василь Грицак повідомляє, що разом з затриманим у червні на Донбасі російським солдатом Віктором Агєвим, на боці угруповання «ЛНР» воювали ще 15 громадян Росії.

«Воюють ще 15 російських громадян у цій 4-й бригаді 2 армійського корпусу «ЛНР», – зазначив Грицак 22 липня на брифінгу у Києві.

Грицак заявив, що дії Агєєва кваліфікуються як «тероризм».

У суботу у Старобільську Луганської області відбулася зустріч Віктора Агеєва з його матір’ю, яка просила українську владу дозволити це.

Напередодні стало відомо, що мати затриманого російського контрактника Віктора Агєєва Світлана Агєєва у супроводі журналіста російської «Новой газеты» в’їхала на українську територію поїздом. Раніше жінка звернулася до президента України Петра Порошенка з проханням помилувати її сина.

Агеєва заявила, що готова взяти участь у переговорах з обміну її сина на «якогось українського громадянина і солдата».

Міністр оборони України Степан Полторак раніше заявляв, що питання про обмін захопленого українськими військовими на Донбасі російського військового Віктора Агеєва вирішуватиметься після завершення слідчого процесу. За словами Полторака, те, що Агеєв служить у російській армії, «підтверджено документами, знайденими при ньому».

Міноборони Росії заперечує інформацію, що Віктор Агеєв є російським військовослужбовцем-контрактником, заявляючи, що офіційно він звільнився у запас у травні 2016 року, пройшовши строкову службу.