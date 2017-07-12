Мати росіянина Агеєва просить Порошенка помилувати її сина

Мати затриманого у червні на сході України громадянина Росії Віктора Агеєва звернулася до президента України Петра Порошенка з проханням помилувати її сина. Відеозвернення Світлани Агеєвої опублікувала російська «Нова газета».

Агеєва заявила, що готова особисто поїхати в Україну і взяти участь у переговорах з обміну її сина на «якогось українського громадянина і солдата».

Міністр оборони України Степан Полторак раніше заявляв, що питання про обмін захопленого українськими військовими на Донбасі російського військового Віктора Агеєва вирішуватиметься після завершення слідчого процесу. За словами Полторака, те, що Агеєв служить у російській армії, «підтверджено документами, знайденими при ньому».

Міноборони Росії заперечує інформацію, що Віктор Агеєв є російським військовослужбовцем-контрактником, заявляючи, що офіційно він звільнився у запас у травні 2016 року, пройшовши строкову службу.