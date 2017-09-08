Адвокат Сабінін заявляє, що його не пустили в СІЗО до українця Павла Гриба

Адвокат Андрій Сабінін заявляє, що його не пустили в СІЗО до його підзахисного українця Павла Гриба.

«До клієнта не пустили. Шукайте слідчого, кажуть», – написав він на своїй сторінці в Facebook.

Як повідомив Сабінін агентству «Інтерфакс-Південь», нині Гриба утримують у слідчому ізоляторі ФСБ у Краснодарі. Він також підтвердив, що українця підозрюють у скоєнні злочину за ст. 205 КК Росії (тероризм).

Напередодні в МЗС України підтвердили, що 19-річний юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм. Сьогодні у офіційній заяві українські дипломати звернулися з вимогою до російської сторони невідкладно допустити українських консулів до Павла Гриба, затримання якого в МЗС називають безпідставним.

Раніше український офіцер запасу Ігор Гриб заявив, що спецслужби Росії викрали в Білорусі його сина Павла. 24 серпня Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до цього спілкувався тільки через соцмережі, після чого зник.

Ігор Гриб повідомив, що син повинен був повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки Павла в білоруський Гомель. Там він з’ясував, що син перебуває в розшуку російської ФСБ за статтею «теракт».

Гриб переконаний, що ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і провела затримання. На думку батька, причинами викрадення сина могли стати записи Павла в соцмережах, спрямовані проти агресії Росії в Україні.

31 вересня Прикордонний комітет Білорусі визнав, що Павло Гриб дійсно перетнув кордон 24 серпня. Згодом Мінськ заявив, що Павла Гриба у Білорусі не затримували місцеві органи внутрішніх справ і до міліції він не звертався.

Генпрокуратура України повідомила, що порушила справу щодо зникнення українця.