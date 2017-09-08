Беца: МЗС не отримало від Росії відповіді на ноту протесту щодо затриманого Павла Гриба

Міністерство закордонних справ України не отримало від Росії відповіді на ноту протесту щодозатриманого громадянина України Павла Гриба. Про це в ефірі Радіо Свобода повідомила речниця МЗС Мар’яна Беца.

«Відправили ноту з вимогами: забезпечити доступ консулів до затриманого громадянина України, повідомити про причини та обставини затримання, забезпечити його право на адвокатський захист ізабезпечити ліками, які він за приписом лікаря щодня вживає. Станом на зараз відповіді від Росіїнемає», – сказала вона.

Напередодні в МЗС України підтвердили, що 19-річний юнак перебуває в СІЗО в Краснодарському краї Росії, йому інкримінують вчинення злочину за статтею про тероризм. Сьогодні у офіційній заяві українські дипломати звернулися з вимогою до російської сторони невідкладно допустити українських консулів до Павла Гриба, затримання якого в МЗС називають безпідставним.

Адвокат Андрій Сабінін сьогодні заявив, що його не пустили в СІЗО в Краснодарі до його підзахисного українця Павла Гриба. Це також в ефірі Радіо Свобода підтвердив батько затриманого українця Ігор Гриб.

Раніше український офіцер запасу Ігор Гриб заявив, що спецслужби Росії викрали в Білорусі його сина Павла. 24 серпня Павло Гриб виїхав до Білорусі на зустріч із дівчиною-росіянкою, з якою до цього спілкувався тільки через соцмережі, після чого зник.

Ігор Гриб повідомив, що син повинен був повернутися того ж дня. Коли цього не сталося, він вирушив на пошуки Павла в білоруський Гомель. Там він з’ясував, що син перебуває в розшуку російської ФСБ за статтею «теракт».

Гриб переконаний, що ФСБ виманила Павла в Гомель під виглядом зустрічі з дівчиною і провела затримання. На думку батька, причинами викрадення сина могли стати записи Павла в соцмережах, спрямовані проти агресії Росії в Україні. Крім того, Ігор Гриб повідомив, що його син потребує щоденного вживання ліків.

31 вересня Прикордонний комітет Білорусі визнав, що Павло Гриб дійсно перетнув кордон 24 серпня. Сьогодні, 8 вересня, Мінськ заявив, що Павла Гриба у Білорусі не затримували місцеві органи внутрішніх справ і до міліції він не звертався.

Генпрокуратура України повідомила, що порушила справу щодо зникнення українця.